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Região Metropolitana do Recife Suspeitos de estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica são alvos da PCPE Polícia cumpriu cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Ipojuca

Um grupo criminoso suspeito de estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica foi alvo da operação "Escritura Fria", deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nessa terça-feira (21).

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nas seguintes localidades:

Olinda;



Camaragibe;



Candeias, em Jaboatão;



Paulista;



Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

Segundo a PCPE, as investigações iniciaram em março deste ano com o objetivo de identificar e desarticular a associação criminosa.



Documentos e celulares foram apreendidos e devem passar por perícia.

Operação foi realizada nessa terça-feira (21) | Foto: PCPE/Divulgação

Ao todo, 35 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães atuaram na ação, que está sob responsabilidade da delegada Letícia Moreira, titular da 42ª Delegacia de Ipojuca.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da PCPE, com apoio operacional da Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

Os detalhes da operação serão divulgados pela corporação em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (22), no Recife.

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