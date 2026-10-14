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ZONA SUL DO RECIFE Suspeitos de extorsão, agiotagem e associação criminosa são presos em Boa Viagem O grupo foi preso após uma mulher de 43 anos denunciar cobranças decorrentes de um empréstimo feito pelo filho dela

Três homens de 23, 27 e 62 anos, suspeitos de praticar crimes de extorsão, associação criminosa e agiotagem, foram presos em flagrante nessa terça-feira (13). O grupo foi encaminhado para a Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quarta-feira (14), os suspeitos estariam ameaçando e perseguindo uma mulher de 43 anos para cobrar uma dívida decorrente de um empréstimo feito pelo filho dela.

Com as intimidações, ela decidiu procurar a Delegacia de Boa Viagem para denunciar o caso. Após as investigações coordenadas pelo delegado Mário Melo, o grupo foi preso enquanto tentavam obrigar a vítima a entregar um aparelho celular para abater a dívida.

Durante a prisão, os policiais encontraram um caderno com nomes de possíveis vítimas dos suspeitos.

Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de extorsão, associação criminosa e usura ou agiotagem, e permanecem à disposição do Poder Judiciário.

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