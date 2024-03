A- A+

Agreste Suspeitos de extorsão e lavagem de dinheiro são alvos de operação da PCPE em Caruaru, no Agreste Estão sendo cumpridos três mandados de prisão e seis de busca e apreensão

Suspeitos de extorsão, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico são alvos da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que cumpre três mandados de prisão e seis de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira (20), em Caruaru, no Agreste.



A operação "Statera", cuja investigação foi iniciada em janeiro deste ano, está vinculada à Diretoria Integrada do Interior I (Dinter I) e sob a presidência do delegado Márcio Cruz, da Delegacia de Polícia da 88ª Circunscrição.

Segundo a PCPE, foram expedidos três mandados de prisão e seis de busca e apreensão domiciliar. Destes, já foram efetivamente cumpridos até o momento dois mandados de prisão e todos os de busca e apreensão.



Ao todo, 30 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, participam da operação. Outros detalhes da ação serão divulgados pela PCPE ainda nesta quarta, durante coletiva de imprensa em Caruaru.

Veja também

rio de janeiro "Informação de qualidade"é essencial para que sociedade possa debater temas do G20