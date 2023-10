Suspeitos de extorsão são alvos de operação da Polícia Civil em Pernambuco

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Intramuros, que mira suspeitos de integrar uma organização criminosa voltada à prática de extorsão.

De acordo com a polícia, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal da Comarca de Gravatá, no Agreste do Estado.

Os mandados foram para endereços no Recife e em Jaboatão dos Guararapes e Paulista, na Região Metropolitana da capital pernambucana.

As investigações relacionadas ao bando começaram em junho deste ano e são presididas pelo titular da Delegacia de Gravatá, o delegado Elson Lima de Gouveia.

A apuração da Polícia Civil contou com a assessoria da Diretoria de Inteligência da corporação e o apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria Executiva de Ressocialização (Giso/Seres).

Ao todo, trabalham na execução da Intramuros um total de 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

Outras informações serão divulgadas posteriormente pela Polícia Civil de Pernambuco.

Veja também

Cisjordânia Manifestações na Cisjordânia e países árabes em apoio aos palestinos de Gaza