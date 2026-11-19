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Operação Cola Fria Suspeitos de fraudar seleção do Banco do Brasil teriam desviado R$ 400 mil após contratação Ao todo, 20 pessoas são investigadas por participação no esquema de fraude do concurso público

Suspeitos de fraudar a seleção do Banco do Brasil para o cargo de escriturário teriam desviado aproximadamente R$ 400 mil de idosos e aposentados, após ingressarem na instituição financeira.



Ao todo, 20 pessoas são investigadas por participação no esquema de fraude do concurso público. Os detalhes e desdobramentos da Operação Cola Fria, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta quinta-feira (19), foram apresentados pelo delegado Júlio César.

"As investigações começaram em setembro do ano passado. A princípio, uma análise de comparação de gabarito levou à identificação de dois candidatos que teriam fraudado a prova, pois a comparação apresentou uma coincidência improvável, tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva", explicou o delegado.

Segundo Júlio César, a investigação avançou a partir da identificação de respostas semelhantes e de elementos considerados difíceis de serem reproduzidos por candidatos diferentes.

"Com relação à prova discursiva, citações extremamente difíceis de serem reproduzidas por outras pessoas se não tivessem recebendo de uma maneira externa a mesma informação", afirmou. A partir das primeiras evidências, a PCPE identificou outros suspeitos.

Delegado Júlio César detalhou o caso | Foto: PCPE/Divulgação

"Consegui constatar a participação do mesmo modus operandi, pela comparação de gabaritos e prova discursiva, de mais 18 pessoas, ou seja, são 20 pessoas já investigadas que fraudaram o concurso público do Banco do Brasil aplicado em 2023", acrescentou Júlio César.

Outro recurso utilizado pelos investigadores foi a análise grafotécnica, realizada pelo Instituto de Criminalística. O procedimento comparou as assinaturas dos candidatos nas provas com aquelas registradas em documentos oficiais.

"Em quatro pessoas foram constatadas divergências categóricas entre as assinaturas, ou seja, dos investigados, alguns deles nem a prova foram fazer, outras pessoas foram fazer no lugar, que são chamados clones ou dublês", detalhou.

Desvio de dinheiro de idosos

Um dos desdobramentos da investigação envolve dois suspeitos que teriam praticado crimes depois de ingressarem no Banco do Brasil. Segundo o delegado, os investigados são suspeitos de retirar quantias significativas de clientes idosos.

"Foi identificado que dois investigados, fatos que serão apurados em procedimento próprio, teriam subtraído valores consideráveis e significativos de idosos, de aposentados, todos com idade superior a 70 anos. E o montante já chega na casa dos R$ 400 mil, mas isso está sendo analisado, ainda não posso me aprofundar muito nos detalhes", afirmou.



O delegado ressaltou que um dos envolvidos já havia sido alvo de operações policiais relacionadas a fraudes em outros concursos públicos.



"Um dos investigados foi alvo da Operação Fora de Forma, que tratava-se da fraude ocorrida no concurso da Polícia Militar aqui de Pernambuco, e também de uma operação chamada Último Elemento, deflagrada pela Polícia Federal também este ano", afirmou Júlio César.



Como funcionava o esquema

A PCPE ainda trabalha para identificar a origem do vazamento das provas e todos os responsáveis pela distribuição das respostas. De acordo com o delegado, a estrutura criminosa tinha divisão de tarefas e uma coordenação central.

"São diligências que ainda estão em andamento, mas já estamos chegando em quem conseguiu o conteúdo daquela prova e, principalmente, em quem fez a disseminação, porque essa organização criminosa é realmente estruturada", destacou.

Segundo Júlio César, o grupo contava com pessoas responsáveis pela elaboração dos gabaritos, que eram posteriormente distribuídos aos candidatos e aos substitutos utilizados durante a aplicação das provas.

"Existe uma coordenação central que repassa os gabaritos através da elaboração por pessoas contratadas que também fazem parte dessa rede, os chamados professores, e uma pessoa cuja função é disseminar o gabarito, seja para os clones ou para aquelas pessoas que se submeteram à prova de fato", explicou.

Operação

A Operação Cola Fria, deflagrada nesta quinta-feira (19), cumpriu sete mandados de busca e apreensão domiciliar, além de sete mandados de busca pessoal e medidas cautelares de suspensão do exercício de atividades profissionais.



As diligências ocorreram no Recife, em Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Limoeiro, no Agreste pernambucano.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa e fraude em certames de interesse público.

A Polícia Civil continua com as diligências para esclarecer a participação de cada suspeito e identificar todos os integrantes da organização criminosa.

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