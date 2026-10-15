Suspeitos de fraude e sonegação fiscal no ramo de bebidas alvos de operação; prejuízo é de R$ 117 mi

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Suspeitos de fraude e sonegação fiscal por meio de empresas laranjas com atuação no ramo de bebidas são alvos da Operação Czar, que cumpre 26 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas em Pernambuco, na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro.



As investigações foram desenvolvidas no âmbito do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco (Cira-PE), que, com base nas investigações iniciadas em agosto de 2024, estima prejuízos superiores a R$ 117 milhões aos cofres públicos.



Os mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros, foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



Dinheiro, documentos, joias e veículos de luxo foram apreendidos.

Operação acontece em Pernambuco, na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro | Foto: MPPE/Divulgação

A Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária identificou um sofisticado esquema de sonegação fiscal envolvendo indústrias de bebidas, distribuidoras sediadas em outros estados, atacadistas pernambucanos e empresas transportadoras.



As ações teriam sido estruturadas para reduzir ou suprimir o recolhimento de tributos devidos em Pernambuco.

"O grupo promovia a circulação irregular de mercadorias sem o recolhimento do ICMS e utilizava enquadramentos empresariais incompatíveis com as atividades efetivamente exercidas para obter vantagens tributárias indevidas, reduzindo artificialmente a carga fiscal incidente sobre as operações", afirmou o Cira-PE.



A apuração também identificou sucessivas alterações societárias, utilização de "pessoas interpostas" e expressiva circulação de recursos entre empresas e pessoas vinculadas à estrutura investigada, circunstâncias que deram origem à apuração de possível ocultação e dissimulação da origem e da destinação dos valores movimentados.



No estado, o cumprimento dos mandados é realizado em colaboração entre o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz), Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e as polícias Civil e Militar. Nos demais estados, a Operação Czar conta com o apoio operacional das forças de segurança pública locais.



Os detalhes da operação serão divulgados pelo Cira em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (15), no Recife.

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