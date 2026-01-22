A- A+

Operação Senha Remota Suspeitos de fraudes bancárias são alvos de operação da Polícia Federal no Agreste Entre os crimes apurados estão estelionato majorado, falsidade documental, inserção de dados falsos em sistema bancário, lavagem de dinheiro e associação criminosa

Um grupo criminoso suspeito de fraudes bancárias envolvendo empréstimos consignados é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



A operação "Senha Remota" cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, sendo três na cidade de Gravatá e um em Sairé, também no Agreste, expedidos pela 31ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caruaru.



Segundo a PF, as investigações apontam a existência de um esquema estruturado, caracterizado pela abertura de contas bancárias com documentação falsificada.



Os suspeitos realizavam a criação indevida de senhas de acesso e movimentação dos recursos em benefício de terceiros.



O delegado Jean Galindo, da Delegacia da Polícia Federal de Caruaru, detalhou que um funcionário da Caixa, com participação de um correspondente bancário, simulava empréstimos fraudulentos que eram feitos em detrimento de clientes da instituição bancária.

"A Caixa tomou ciência dessas fraudes a partir de contestações das próprias vítimas e, em razão desse conhecimento, comunicou a Polícia Federal. Com o aprofundamento das investigações, a gente viu a participação de funcionário tanto da Caixa quanto funcionário do correspondente bancário e que valores foram transferidos das contas desses clientes para contas de terceiros, visando uma ocultação do verdadeiro destinatário desses valores", afirmou o delegado.

Operação foi deflagrada nessa quarta-feira (21) | Foto: PF/Divulgação

Entre os crimes apurados estão estelionato majorado, falsidade documental, inserção de dados falsos em sistema bancário, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Além das prisões, foi cumprido o sequestro e bloqueio de bens e ativos financeiros em valor superior a R$ 400 mil, correspondente ao prejuízo estimado às vítimas, determinado pela Justiça Federal.



"A medida busca assegurar o eventual ressarcimento dos danos, por meio da preservação do patrimônio dos investigados que teriam se beneficiado dos recursos ilícitos", afirmou a corporação.



Ainda de acordo com a PF, as diligências têm como finalidade a apreensão de evidências digitais e documentais, como aparelhos celulares, computadores, comprovantes bancários e registros de transações eletrônicas utilizados na execução das fraudes.



"O material apreendido nesta fase permitirá aprofundar a análise dos fluxos financeiros, confirmar a materialidade delitiva, identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar com maior precisão o montante total dos valores desviados. Somadas, as penas máximas dos crimes investigados podem ultrapassar 30 anos", destacou a PF.

Veja também