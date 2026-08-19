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operação Caixa Vazia Suspeitos de fraudes contra hortifrúti são alvos de operação em Pernambuco; prejuízo é R$ 90 mil Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no Recife, em Jaboatão dos Guararapes e em Vitória de Santo Antão

Suspeitos de fraudes e estelionato contra uma empresa do ramo de hortifrúti são alvos da operação "Caixa Vazia", deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta quarta-feira (19).



Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no Recife; em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana; e em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata. Todos os mandados foram expedidos pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital.



Segundo a PCPE, a investigação, iniciada em outubro de 2022, verificou fraudes sucessivas contra a empresa, cujo nome e localização não foram divulgados, que geraram o prejuízo aproximado de R$ 90 mil.

Foram apreendidos celulares, notebooks e munições | Foto: PCPE/Divulgação

Os integrantes realizavam compras que eram regularmente pagas por meio de cartões de crédito, com posterior retirada das mercadorias.



"Após a conclusão das transações, os criminosos adulteravam o sistema da empresa, reduzindo de forma fraudulenta os valores efetivamente registrados, o que resultava em prejuízos financeiros para o estabelecimento", afirmou a corporação.

As investigações apontaram que um dos suspeitos tinha acesso ao sistema da empresa, realizava alteração e cancelamento das transações.



O segundo atuava no apoio logístico, com a locação e disponibilização de veículo. Outros três investigados agiam na execução operacional, com a compra e retirada das mercadorias. As ações teriam ocorrido entre setembro de 2022 e outubro de 2023.



Na operação desta quarta-feira, comandada pelas delegadas Viviane Santa Cruz, Lígia Cardoso e Érica Bezerra, respectivamente, titular e adjuntas da Delegacia de Repressão ao Estelionato (DPRE), foram apreendidos três celulares e dois notebooks, além de 21 munições calibre .40.

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