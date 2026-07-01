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OPERAÇÃO CHIADO Suspeitos de fraudes em concursos e lavagem de dinheiro são alvos da PF em Pernambuco e na Paraíba Oito mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal foram cumpridos no Recife e em outras quatro cidades

Uma organização criminosa suspeita de fraudes em mais de dez concursos públicos no Nordeste e lavagem de dinheiro é alvo da Polícia Federal (PF) em Pernambuco e na Paraíba.

A terceira fase da Operação Chiado cumpriu, nesta quarta-feira (1º), oito mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal nos municípios do Recife e de Paulista, Goiana e Itaquitinga, em Pernambuco, e em João Pessoa, na Paraíba.

"Também foi determinado o sequestro e bloqueio de ativos financeiros dos investigados, em valores superiores a R$ 1,3 milhão", informou a PF.

De acordo com a corporação, a ação desta quarta-feira é um desdobramento de fases anteriores da Operação Chiado.

Em 8 de setembro de 2024, cinco pessoas foram presas em flagrante com aparelhos de transmissão de áudio e pontos eletrônicos durante a aplicação das provas para o cargo de assistente em administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Um ano depois, em setembro de 2025, o líder da organização criminosa foi preso preventivamente e um mandados de busca e apreensão foi cumprido na residência do suspeito.

"A organização criminosa possuía estrutura hierarquizada e divisão de tarefas, incluindo núcleo responsável pela captação e transmissão ilícita de questões de prova, ‘passadores’ encarregados de ditar respostas aos candidatos remotamente e operadores financeiros utilizados para movimentação e ocultação de valores", detalhou a PF.



O grupo seria responsável por fraudar mais de dez concursos nas esferas federal, municipal e estadual, em diferentes estados do Nordeste. Os investigados poderão responder por participação em organização criminosa, fraudes a certames de interesse público e lavagem de ativos. Se condenados, as penas podem chegar a 24 anos de prisão.

"A Polícia Federal ressalta que as investigações seguem em andamento e que os fatos ainda estão sob apuração", afirmou a PF.

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