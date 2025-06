Suspeitos de furto de veículo e pornografia infantil são alvos de operação no Recife e Jaboatão

A- A+

Uma organização criminosa suspeita de furto de veículos, porte ilegal de arma de fogo, receptação e pornografia infantil é alvo da Polícia Civil de Pernambuco nesta terça-feira (10).

A operação "Chave Mestra" está cumprindo seis mandados de prisão e cinco de busca e apreensão no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.

Os alvos estão sendo levados ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, no Recife.

Segundo a corporação, a investigação foi iniciada em outubro de 2024. Na operação, atuam 70 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A ação está vinculada à Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), sob a presidência dos Delegados Altemar Mamede e Letícia Moreira.



Também foi assessorada pela Diretoria de Inteligência da PCPE (Dintel), contando com o apoio do Comando de Operações e Recursos Especiais e do Ministério Público do estado.



