Suspeitos de furto mediante fraude são alvos da operação "Compra fantasma", na RMR e Sertão

Uma organização criminosa especialista em furto mediante fraude é alvo da operação "Compra Fantasma", realizada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta terça-feira (21), no Recife, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, na Região Metropolitana, e Custódia, no Sertão.

Ao todo, são cumpridos 11 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pela 15ª Vara Criminal da Capital.



Os presos e materiais apreendidos estão sendo encaminhados para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste do Recife.

Segundo a PCPE, a investigação iniciou em agosto de 2023 e está sob a responsabilidade do delegado João Gustavo Ferraz, titular da Delegacia de Polícia da 6ª Circunscrição, localizada no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Participam da ação 70 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da PCPE. A corporação divulgará detalhes da operação ainda nesta terça.



