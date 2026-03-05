A- A+

Sertão Suspeitos de homicídios em Petrolina são alvos de 19 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão Mandados são cumpridos nas cidades do Recife, Petrolina, Itaquitinga, Juazeiro (BA) e Rio de Janeiro (RJ)

Uma organização criminosa suspeita de homicídios e tráfico de drogas na região de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, é alvo de uma operação da Polícia Civil do estado na manhã desta quinta-feira (5).

Estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 30 mandados de busca e apreensão nas cidades do Recife, Petrolina, Itaquitinga, Juazeiro (BA) e Rio de Janeiro (RJ).

Ao todo, participam da 1000ª Operação de Repressão Qualificada da PCPE, denominada "Insanidade", 150 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A investigação, iniciada em novembro de 2025, foi assessorada pela Diretoria de Inteligência da PCPE, com o apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização e das Polícias Civis da Bahia e Rio de Janeiro.

