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OPERAÇÃO DUPLA IDENTIDADE Suspeitos de inserir dados falsos em sistema de informações são alvos de operação na RMR Ação recolheu carteiras de habilitação (CNH) e documentos em nome do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE)

Uma organização criminosa suspeita de inserir dados falsos em sistema de informações é alvo da operação "Dupla Identidade", deflagrada nesta terça-feira (28), pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Servidores públicos estão entre os investigados, segundo a corporação.



A ação acontece no Recife e nas cidades de Paulista e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana.

A operação já recolheu carteiras de habilitação (CNH) e documentos em nome do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).

Documentos foram apreendidos na operação | Foto: PCPE/Divulgação

Nos locais, estão sendo cumpridos um mandado de prisão e cinco de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais de monitoramento eletrônico e suspensão do exercício da função pública, expedidos pelo Juízo da Vara dos Crimes Contra a Administração Pública e a Ordem Tributária do Recife.

Segundo a PCPE, as investigações iniciaram em fevereiro de 2024 e foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da corporação, com o apoio da Corregedoria do Detran-PE e do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Detran-PE para entender a relação do órgão na ação desta terça-feira e aguarda retorno. O espaço segue aberto.

Ao todo, 40 policiais civis atuam na operação, sob a presidência dos delegados Juliano Ferronato e Júlio César Pinheiro, titular e adjunto da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção.

A PCPE destacou que detalhes da ação serão divulgados em momento oportuno.

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