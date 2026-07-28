Ter, 28 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OPERAÇÃO DUPLA IDENTIDADE

Suspeitos de inserir dados falsos em sistema de informações são alvos de operação na RMR

Ação recolheu carteiras de habilitação (CNH) e documentos em nome do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE)

Reportar Erro
Ação acontece no Recife, em Paulista e no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do RecifeAção acontece no Recife, em Paulista e no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife - Foto: PCPE/Divulgação

Uma organização criminosa suspeita de inserir dados falsos em sistema de informações é alvo da operação "Dupla Identidade", deflagrada nesta terça-feira (28), pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Servidores públicos estão entre os investigados, segundo a corporação.

A ação acontece no Recife e nas cidades de Paulista e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana.

A operação já recolheu carteiras de habilitação (CNH) e documentos em nome do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).

Documentos foram apreendidos na operaçãoDocumentos foram apreendidos na operação | Foto: PCPE/Divulgação

Nos locais, estão sendo cumpridos um mandado de prisão e cinco de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais de monitoramento eletrônico e suspensão do exercício da função pública, expedidos pelo Juízo da Vara dos Crimes Contra a Administração Pública e a Ordem Tributária do Recife.

Leia também

• Mulher que deu à luz em Noronha já está no Recife para acompanhar recém-nascido

• Homem é encontrado morto às margens da BR-101; polícia investiga possível latrocínio

• Protesto bloqueia trânsito na Avenida Cais do Apolo, no Bairro do Recife, na manhã desta terça (28)

Segundo a PCPE, as investigações iniciaram em fevereiro de 2024 e foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da corporação, com o apoio da Corregedoria do Detran-PE e do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Detran-PE para entender a relação do órgão na ação desta terça-feira e aguarda retorno. O espaço segue aberto.

Ao todo, 40 policiais civis atuam na operação, sob a presidência dos delegados Juliano Ferronato e Júlio César Pinheiro, titular e adjunto da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção.

A PCPE destacou que detalhes da ação serão divulgados em momento oportuno.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter