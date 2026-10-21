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Prisão Suspeitos de integrar organização criminosa e estelionato são presos após golpe em idosa Caso aconteceu no município de Verdejante, no Sertão de Pernambuco

Quatro homens foram presos preventivamente suspeitos de aplicar um golpe em uma idosa, moradora do Sítio Cacimba, na zona rural de Verdejante, município do Sertão do estado.

A Polícia Civil de Pernambuco comunicou que as prisões aconteceram no dia 13 de outubro, após os suspeitos serem localizados pela equipe policial na Paraíba. Eles foram conduzidos à delegacia de Verdejante ficando à disposição da justiça.

O grupo estaria envolvido no roubo de um trator agrícola da marca Agrale, acompanhado de grade de arado. Os itens foram avaliados em R$ 25.000,00, segundo o Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

"Para iludir a vítima e concretizar a fraude, os envolvidos utilizaram identidades falsas, fraude bancária, mediante o pagamento com cheque devolvido por divergência de assinatura, e estrutura própria de transporte", afirmou o Ministério Público.

De acordo com o comunicado emitido pelo órgão, "após a consumação do estelionato, os suspeitos evadiram-se do local transportando o maquinário para o estado da Paraíba".

Segundo o MPPE, seis homens tiveram a ordem prisão preventiva decretada pela Justiça por integragrem uma organização criminosa interestadual, especializada em estelionato qualificado, que também envolvia organização de indivíduos e divisão de tarefas.

Foram denunciados Manoel Nicácio de Oliveira, Ronaldo de Sousa Oliveira, Edson Barbosa Ferreira, Anderson Elenilson Nicácio de Melo, Jean Rodrigues Ferreira e Jhonata Lopes Paulin, que respondem por estelionato qualificado e integração em organização criminosa.

"As apurações policiais evidenciaram a periculosidade do bando, destacando tratar-se de um grupo estruturado, cujos membros ostentam extensa ficha criminal e atuação sistemática em golpes patrimoniais em diversos estados do Nordeste", destacou a nota.

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