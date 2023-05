A- A+

Uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos de azar é alvo da operação Cumbia, que acontece na manhã desta quarta-feira (3), na Região Metropolitana do Recife e em outros dois estados.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital; em Camaragibe, na RMR; Maceió, em Alagoas; e São Luís, no Maranhão.



As investigações, que estão sob a responsabilidade do delegado Ady Almeida, foram iniciadas em agosto de 2021. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Paulista, na RMR.

Participam da operação 50 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. Segundo a PCPE, todo o material apreendido está sendo encaminhado para o Complexo Policial de Paulista.



As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil e pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro.

