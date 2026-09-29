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Internacional Suspeitos de planejar ataque contra base dos EUA no Reino Unido são soltos sob fiança Polícia informou que todos são cidadãos britânicos, na faixa dos 20 anos, moradores de Londres

Cinco jovens britânicos presos por suspeita de crimes envolvendo explosivos e terrorismo nas proximidades de uma base aérea operada pelos EUA no Reino Unido foram liberados sob fiança nesta segunda-feira, 28, enquanto investigadores antiterrorismo afirmam apurar "múltiplas linhas de investigação", incluindo uma possível ligação com o Irã.

Os suspeitos foram detidos na madrugada de domingo, 27, após três vans serem vistas em uma área rural perto da RAF Fairford, base britânica usada por bombardeiros americanos em conflitos no Oriente Médio - inclusive na guerra com o Irã neste ano. A polícia informou que todos são cidadãos britânicos, na faixa dos 20 anos, moradores de Londres. Eles não tiveram os nomes divulgados.

As autoridades dizem que ainda não concluíram se o episódio teve patrocínio estatal e investigam hipóteses que incluem envolvimento do Irã, da Rússia ou de grupos militantes não estatais. Segundo a agência britânica PA, a polícia não teria encontrado explosivos viáveis, embora o relato não cite fontes.

Ao anunciar a libertação sob fiança, Laurence Taylor, chefe da unidade de Contraterrorismo do Reino Unido, afirmou que os investigados seguem sob apuração e estão sujeitos a condições rígidas. Ele disse que uma das possibilidades analisadas é que crimes tenham sido cometidos por "proxies" ou indivíduos - consciente ou inconscientemente - a serviço de um Estado estrangeiro.

O Irã negou envolvimento. A embaixada iraniana em Londres afirmou que rejeita e condena "especulações infundadas e maliciosas". Já o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse em entrevista à Fox News que o caso "claramente envolve as mãos de um ator estrangeiro", sem citar um país.

O primeiro-ministro Andy Burnham presidiu uma reunião do comitê de emergências COBRA para garantir uma análise do "quadro completo" do incidente. Fonte: Associated Press.

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