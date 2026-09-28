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ESTADOS UNIDOS Suspeitos de planejar atentado contra base britânica usada pelos EUA são soltos sob fiança No domingo, a Força Aérea americana afirmou que seus militares baseados na instalação "permanecem vigilantes"

Cinco homens detidos na madrugada de domingo (27) por suspeita de planejar um atentado a bomba em uma base aérea britânica utilizada pelos Estados Unidos estão sendo libertados sob fiança, informou nesta segunda-feira (28) o chefe da unidade de contraterrorismo da polícia do Reino Unido.

"Após extensos interrogatórios e investigações, os cinco homens que haviam sido presos estão sendo libertados sob fiança policial nesta tarde", disse o comissário-assistente Laurence Taylor a jornalistas.

"Para deixar bem claro, isso não significa que a investigação tenha terminado. Eles estão sujeitos a condições rigorosas quanto aos seus deslocamentos e contatos com outras pessoas", acrescentou.

A base aérea da Força Aérea Real em Fairford, no sudoeste da Inglaterra, segue em operação nesta segunda-feira, um dia após a prisão de cinco suspeitos de envolvimento em um suposto plano de ataque à instalação.

Policiais da Força Aérea dos EUA foram vistos fazendo a segurança do local, enquanto veículos blindados foram registrados patrulhando a área interna da base aérea. Agentes também realizaram ações em vias que levavam até o local.

No domingo, a Força Aérea americana afirmou que seus militares baseados na instalação "permanecem vigilantes", mas que, "por razões de segurança operacional", não discutiria "medidas específicas de proteção das forças".

A polícia britânica examina possíveis explosivos encontrados perto da instalação, enquanto investigadores antiterrorismo apuram se as prisões impediram uma tentativa de ataque ligada ao Irã.

Até o momento, não há confirmação de que o ataque tenha sido patrocinado por um Estado, apesar da apuração de uma possível ligação com o Irã, a Rússia ou grupos militantes ligados a países. Recentemente, a base aérea em Fairford também tem sido alvo de protestos de ativistas contrários à guerra.

A polícia britânica não divulgou a identidade dos homens, mas afirmou que eles são cidadãos britânicos, de Londres, e têm entre 20 e 29 anos.

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