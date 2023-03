A- A+

Três homens foram presos pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) na noite do domingo (19), acusados de roubo. O caso aconteceu no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Do trio, dois foram espancados pela população e tiveram que ser levados para unidades de saúde, antes da delegacia.

O primeiro suspeito foi encontrado desacordado em via pública pelos policiais e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby. Seu estado de saúde não foi informado.

O segundo, que também sofreu espancamento próximo ao local do roubo, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana. Quando teve alta médica, foi levado para a Delegacia de Boa Viagem, para onde o terceiro suspeito já estava, junto com a vítima e os objetos roubados.

“A Polícia Militar informa que três homens foram presos na noite de ontem (19), por suspeita de roubo no bairro de Boa Viagem. Policiais militares do 19º Batalhão foram acionados para uma ocorrência de provável lixamento de um homem que havia cometido assalto a um transeunte, que informou ao efetivo ter sido roubado por três homens que portavam um simulacro de arma de fogo. O primeiro suspeito estava desacordado em via pública e foi socorrido pelo Samu para o Hospital da Restauração. O segundo suspeito, que também foi lixado por populares próximo ao local do fato, foi socorrido para a UPA da Imbiribeira e posteriormente conduzido a DP de Boa Viagem, enquanto o terceiro envolvido, que foi detido por populares, foi conduzido para a DP de Boa Viagem, juntamente com a vítima e os objetos subtraídos para serem tomadas as medidas legais cabíveis”, informou a corporação, através de uma nota.

Veja também

Guerra na Ucrânia Zelensky diz esperar resposta da China a convite para tratar da Ucrânia