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Pernambuco Suspeitos de sonegar R$ 132 milhões no comércio atacadista são alvos da Operação Cortina de Fumaça Ação acontece no Recife, Camaragibe, na Região Metropolitana, além de Caruaru e Bezerros, no Agreste

Suspeitos de sonegar mais de R$ 132 milhões no comércio atacadista são alvos da Operação Cortina de Fumaça, deflagrada nesta quarta-feira (6), em Pernambuco.



A ação acontece no Recife, Camaragibe, na Região Metropolitana, além de Caruaru e Bezerros, no Agreste, e combate os crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica.



Segundo a investigação, iniciada em 2023, a fraude era operacionalizada por meio da constituição de empresas fictícias para sonegação fiscal e com o objetivo de "acobertar" a circulação de mercadorias vendidas por terceiros sem emissão de notas fiscais idôneas.



Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão domiciliar, bloqueios de ativos financeiros, monitoramento eletrônico e de suspensão do exercício de atividade comercial.

O somatório dos débitos fiscais das empresas laranjas vinculadas à organização criminosa ultrapassa R$ 132 milhões.

"O grupo criminoso agia por meio da prestação de serviço ilegal para regularizar estoques de outros contribuintes que tenham adquirido mercadorias desacompanhadas de notas fiscais ou que tenham simulado vendas de mercadorias que na verdade não adquiriram, com o intuito de justificar gastos que efetivamente não ocorreram, ou mesmo fabricar créditos tributários fictícios, visando a suprimir impostos", destacou a investigação.

A operação é realizada pela Polícia Civil de Pernambuco e pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco (Cira/PE), formado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Secretaria de Defesa Social (SDS), Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e Secretaria da Fazenda (Sefaz-PE).



Participam da ação 110 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

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