Suspeitos de tráfico de drogas e homícidio são alvo de operação da polícia na RMR

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou, na manhã desta terça-feira (30), o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão domiciliar contra membros de uma organização criminosa.



Os suspeitos são investigados pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ainda segundo a corporação, o caso está sob jurisdição do Delegado Rodrigo Bello, Titular da 2ª Delegacia de Polícia de Prevenção Repressão ao Narcotráfico. A Operação de Repressão Qualificada Domínio iniciou as investigações em março de 2022, com o objetivo de desarticular a organização criminosa.

"Na execução estão sendo empregados 25 (vinte e cinco) Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães. Os detalhes da referida operação serão divulgados pela Assessoria de Comunicação da

Polícia Civil em momento oportuno", completou a polícia por meio de nota.

Veja também

Recife Prefeitura do Recife recebe selo de Cidade Inteligente em evento nacional