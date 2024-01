A- A+

OPERAÇÃO BLINDADOS Suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro são alvos de operação no Recife e na RMR De acordo com imagens divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco, já foram apreendidos dinheiro em espécie, computadores, joias, relógios, armas, munições e celulares

Uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro é alvo da Operação Blindados, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (23).

Ao todo, são cumpridos 12 mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e valores e bloqueio judicial de ativos financeiros. As ordens expedidas pela Vara Criminal da Comarca do Recife são cumpridas na capital pernambucana e em outras cidades da Região Metropolitana.

De acordo com imagens divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco, já foram apreendidos dinheiro em espécie, computadores, joias, relógios, armas, munições e celulares.

Os presos e todo o material apreendido, que servirá de subsídio para a sequência das investigações, são encaminhados para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

As investigações da operação, presidida pelos delegados Ivaldo Pereira, Jorge Pinto e José Tenório, começaram em abril de 2023. Noventa policiais civis trabalham na execução.

Outros detalhes da operação ainda serão divulgados pela Polícia Civil.

