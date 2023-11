A- A+

TIROTEIO Suspeitos de tráfico de drogas morrem em confronto com Bope no Recife; moradores incendeiam ônibus Caso foi registrado pela polícia como "homicídio decorrente de intervenção policial"

Dois homens suspeitos de tráfico de drogas morreram após entrarem em troca de tiros com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), no início da noite dessa segunda-feira (20), na Comunidade do Detran, bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife. As informações são da polícia.

As vítimas foram identificadas como Bruno Henrique Vicente da Silva, de 28 anos, e Rhaldney Fernandes da Silva, 31 anos. Segundo a Polícia Civil, os policiais militares foram acionados para uma denúncia de tráfico de drogas.

O caso foi registrado pela polícia como "homicídio decorrente de intervenção policial". "Segundo relatos, as vítimas fatais estariam em uma comunidade no bairro da Iputinga, com armas de fogo e entorpecentes, quando foram abordados pelo efetivo local", explicou a Polícia Civil.

A polícia também confirmou que houve troca de tiros entre as vítimas e o efetivo policial. "As vítimas foram socorridas, porém, não resistiram aos ferimentos", acrescentou a corporação. Os dois foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, também na Zona Oeste da capital pernambucana.

"As investigações seguem até o esclarecimento total do caso", ainda segundo a polícia. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

Ônibus foi incendiado por moradores após a ação policial que resultou em dois mortos (Foto: Divulgação/PRF)

Logo após a operação policial, moradores realizaram protesto e incendiaram um ônibus na BR-101. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que foi acionada por volta das 19h40 para o local da manifestação, no quilômetro 65 da rodovia federal. Ninguém ficou ferido.

"Os manifestantes que atearam fogo saíram do local antes da chegada da PRF. O fogo foi contido pelo Corpo de Bombeiros", afirmou a PRF, ao ressaltar que o protesto era por conta da ação da PM na Comunidade do Detran.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco para saber da atuação do Bope na ocorrência, mas não recebeu retorno até a publicação.

Veja também

argentina Milei e Fernández têm primeira reunião para discutir transição de poder na Argentina