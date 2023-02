A- A+

Recife Suspeitos de vender ingressos falsos para prévias no Recife são alvo de operação nesta quinta (16) Os alvos são investigados pelos crimes de fraude eletrônica, falsidade ideológica e fraude no comércio.

Uma organização criminosa suspeita de vender ingressos falsos para prévias carnavalescas no Recife é alvo da operação "Piratas do Carnaval", deflagrada na manhã desta quinta-feira (16) nos bairros do Bongi, na Zona Oeste, e em Água Fria, na Zona Norte da cidade.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, além do sequestro de bens e bloqueio judicial de ativos financeiros, expedidos pela 20ª Vara Criminal da Comarca do Recife.



Até o momento, os agentes já apreenderam diversas pulseiras de festas, celulares, ingressos falsos, maquinetas, cartões de crédito, dinheiro em espécie e cartões de vacinação da Covid-19 em branco.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de fraude eletrônica, falsidade ideológica e fraude no comércio. Durante a ação, atuam 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.



De acordo com a PCPE, as investigações iniciaram neste mês de fevereiro e estão sob responsabilidade do delegado Eronides Meneses, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DPRICI).



A operação contou com a assessoria da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e do Laboratório de Lavagem de Dinheiro.



