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OPERAÇÃO PAPAIA Recife: suspeitos de ocultar 300 kg de cocaína em mamões para tráfico internacional são alvos da PF De acordo com a PF, quadrilha seria especializada em enviar drogas para fora do país a partir de Pernambuco

Um grupo investigado após ocultar 300 quilos de cocaína em pallets de mamão papaia transportados em voo no Aeroporto Internacional do Recife foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) nessa terça-feira (30).

A Operação Papaia cumpriu três mandados de busca e apreensão, sendo dois em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, e um em João Pessoa, na Paraíba. Os alvos são suspeitos de integrar um esquema criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas.

As investigações da PF iniciaram após a apreensão de aproximadamente 300 quilos de cocaína em 10 pallets de mamão.

"No decorrer das diligências realizadas foi possível identificar um grupo criminoso especializado no envio de drogas para fora do país a partir de Pernambuco", destacou a PF.

Diante dos elementos obtidos e da identificação dos principais envolvidos, medidas cautelares foram solicitadas à Justiça.

A operação buscou apreender documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos probatórios que permitam aprofundar as investigações e identificar todos os envolvidos.

"Os investigados poderão responder, conforme o caso, pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação voltada para o tráfico e lavagem de dinheiro", ressaltou a PF.

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