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FRAUDES Suspeitos de criar sites falsos de hotel de Noronha para aplicar golpes são alvos de operação Polícia trabalha para dimensionar o número total de vítimas e o prejuízo causado pelo grupo

Suspeitos de criar sites falsos de um hotel em Fernando de Noronha, em Pernambuco, para atrair vítimas e aplicar golpes foram alvos de uma operação da Polícia Civil do estado (PCPE), nessa quinta-feira (10).

De acordo com o delegado Paulo Gustavo Ribeiro, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (11), os suspeitos utilizavam a identidade visual e o layout de um hotel verdadeiro para criar páginas falsas.

"Eles conseguiam induzir as vítimas ao erro e fazer com que pagamentos fossem realizados diretamente para contas utilizadas pelos estelionatários", explicou o delegado, que iniciou as investigações em maio deste ano pela Delegacia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Na Operação Antillia foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão domiciliar, sendo um em Fernando de Noronha e cinco na Paraíba, sendo três em João Pessoa e dois em Campina Grande. Os alvos são suspeitos de estelionato por meios eletrônicos e falsificação de documentos.

Delegado Paulo Gustavo Ribeiro detalhou a investigação | Foto: PCPE/Divulgação

Ainda segundo o delegado, a fraude atingia principalmente pessoas interessadas em adquirir hospedagens e pacotes de viagem em Noronha. Várias pessoas foram vítimas.

"Já temos notícias de pelo menos dez vítimas, mas esse número ainda não está fechado. Outras pessoas estão entrando em contato e relatando situações semelhantes. Neste momento, ainda não é possível afirmar que todos esses casos tenham sido praticados pela mesma organização criminosa. Essa análise será feita ao longo da investigação", afirmou Paulo Ribeiro.

Agora, a polícia trabalha para dimensionar o número total de vítimas e o prejuízo causado pelo grupo, que teria alcançado pessoas de diferentes estados do Brasil. O valor ainda não foi estimado.

A corporação destacou que as diligências realizadas durante a operação tiveram o objetivo de apreender equipamentos, documentos e outros elementos que possam contribuir para esclarecer a estrutura e a extensão do esquema.

Os endereços alvos da operação policial correspondiam a imóveis residenciais ou espaços comerciais utilizados pelos suspeitos. Um dos locais, segundo a PCPE, seria o endereço de um estabelecimento que também pode ter sido vítima do esquema criminoso, tendo seus dados utilizados como fachada.

"A investigação mostrou uma estrutura tecnicamente organizada, que utilizava diversos mecanismos para conferir credibilidade aos sites fraudulentos. Por isso, foi necessário integrar inteligência policial, análise de dados e recursos tecnológicos para identificar os envolvidos e compreender como essa estrutura funcionava", ressaltou o delegado.

A ação contou com o assessoramento da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e o apoio operacional da Polícia Civil da Paraíba (PCPB).

"À medida que os elementos forem analisados, poderemos individualizar outras condutas criminosas eventualmente praticadas pelos investigados. O objetivo agora é reunir todo esse material, cruzar as informações e chegar à completa dinâmica da organização", destacou Paulo Ribeiro.

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