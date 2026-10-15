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Pernambuco Suspeitos de tráfico e outros crimes são alvos de operações no Litoral Sul e Agreste de Pernambuco Investigações desarticularam práticas criminosas em Ipojuca, Gravatá e Caruaru nesta quinta-feira (15)

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Suspeitos de tráfico de drogas são alvos de duas operações deflagradas pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na manhã desta quinta-feira (15).



Uma das operações é a Sinalagma, que teve como objetivo identificar e desarticular uma organização criminosa voltada aos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa, violação de sigilo funcional e falsidade ideológica.

A operação teve origem em ações de inteligência voltadas à identificação de lideranças de organizações criminosas, o que resultou na prisão de um suspeito apontado como integrante da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC), em janeiro de 2025 na cidade de Ipojuca, no Litoral Sul do estado.

A partir das diligências, foram identificados indícios da atuação de uma organização criminosa interestadual envolvida com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, além de possíveis práticas de corrupção de agentes públicos.

Polícia Civil deflagrou a Operação Sinalagma em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quinta-feira (15). | Foto: Divulgação/PCPE

As investigações foram iniciadas em janeiro de 2025 e estão sob a presidência dos delegados de polícia Ney Rodrigues e Flávio Vieira.

Estão sendo cumpridos três mandados de prisão, onze mandados de busca e apreensão domiciliar e ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel/PCPE), contando com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core/PCPE), dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Pernambuco e do Pará, do Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS-PE), das Polícias Civis dos Estados do Pará (PCPA) e de São Paulo (PCSP) e da Força Integrada de Combate ao crime Organizado no Distrito Federal (Ficco/DF).

Operação Intus

A outra operação foi a Intus, que teve investigações iniciadas em janeiro de 2026 para identificar e desarticular uma associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas.



Essa operação foi direcionada ao enfrentamento de grupos criminosos envolvidos com o tráfico em Caruaru e Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a PCPE, foram identificados indícios de uma estrutura criminosa organizada que comercializa grande quantidade de drogas, com divisão de funções entre lideranças, gerentes de pontos de venda de drogas e traficantes.



Estão sendo cumpridos sete mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru.

A ação ocorreu sob a presidência do delegado de polícia Rodrigo Passos, titular da Delegacia de Polícia da 88ª Circunscrição, de Caruaru, unidade integrante da 14ª Delegacia Seccional (14ª Desec), vinculada à Diretoria Integrada do Interior I.

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