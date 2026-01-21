A- A+

IMIGRAÇÃO Suspensão da emissão de vistos de imigrante dos EUA para o Brasil e 74 países entra em vigor A emissão de vistos de não imigrante - destinados, por exemplo, a turistas e estudantes - não será impactada

A suspensão da emissão de vistos de imigrante imposta pelos Estados Unidos ao Brasil e a outros 74 países entra em vigor nesta quarta-feira, 21.

A medida afeta apenas os vistos de imigrante, concedidos a pessoas que desejam residir permanentemente nos EUA, como quem se casa com um cidadão americano ou vai trabalhar de forma permanente no país. A emissão de vistos de não imigrante - destinados, por exemplo, a turistas e estudantes - não será impactada.

A decisão foi anunciada em 14 de janeiro pelo Departamento de Estado. Segundo a pasta, o objetivo é evitar a admissão de cidadãos que possam se tornar um encargo público para o governo americano.

"O congelamento permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não irão extrair riqueza do povo americano", afirmou o órgão. "Estamos trabalhando para assegurar que a generosidade do povo americano não seja mais explorada."

A emissora Fox News informou que os funcionários consulares foram instruídos a negar vistos de imigrante a candidatos que provavelmente dependeriam de benefícios públicos, levando em conta fatores como saúde, idade, proficiência em inglês, situação financeira e possível necessidade de cuidados médicos de longo prazo.

Ainda segundo a emissora, candidatos idosos ou com sobrepeso teriam maiores chances de ter seus pedidos negados.

Além do Brasil, a medida também afeta países como Rússia, Nigéria, Egito, Tailândia, Irã e Iraque.

Veja a seguir a lista completa das nações impactadas:

Afeganistão

Albânia

Argélia

Antígua e Barbuda

Armênia

Azerbaijão

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belize

Butão

Bósnia

Brasil

Mianmar

Camboja

Camarões

Cabo Verde

Colômbia

Costa do Marfim

Cuba

República Democrática do Congo

Dominica

Egito

Eritreia

Etiópia

Fiji

Gâmbia

Geórgia

Gana

Granada

Guatemala

Guiné

Haiti

Irã

Iraque

Jamaica

Jordânia

Cazaquistão

Kosovo

Kuwait

Quirguistão

Laos

Líbano

Libéria

Líbia

Macedônia

Moldávia

Mongólia

Montenegro

Marrocos

Nepal

Nicarágua

Nigéria

Paquistão

República do Congo

Rússia

Ruanda

São Cristóvão e Névis

Santa Lúcia

São Vicente e Granadinas

Senegal

Serra Leoa

Somália

Sudão do Sul

Sudão

Síria

Tanzânia

Tailândia

Togo

Tunísia

Uganda

Uruguai

Uzbequistão

Iêmen

