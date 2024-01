A- A+

Mundo Suspensão de voos com Boeing 737 Max se estende além dos EUA após acidente no Alasca Empresas estão retirando o modelo de serviço para inspeções após aeronave do mesmo tipo perder parte da fuselagem após decolar

A suspensão do 737 Max 9 da Boeing rapidamente ganhou ritmo, com companhias aéreas dos EUA, do Panamá e da Turquia retirando o modelo de serviço para inspeções depois que uma aeronave recém-fabricada do tipo, operada pela Alaska Airways, perdeu parte da fuselagem pouco depois de decolar.

Depois que a Alaska Air manteve sua frota de 65 737 Max 9 em solo após o incidente de 5 de janeiro, a United Airlines, a principal operadora do modelo, fez o mesmo com alguns jatos. Em seguida, a Administração Federal de Aviação ordenou a paralisação temporária de 171 aviões, acelerando a resposta de outras companhias aéreas. A Aeromexico retirou de serviço todos os seus Max 9, e a Copa Airlines do Panamá fez o mesmo com a maioria de seus jatos.

A suspensão em cascata marca a resposta mais severa desde que toda a frota de aeronaves Max da Boeing ficou estacionada em 2019, após dois acidentes mortais. O 737 Max é de longe a aeronave mais popular da empresa e a sua maior fonte de receita.

A explosão no dia 5 de janeiro coloca de volta os holofotes nos controles de fabricação da Boeing, no momento em que ela se preparava para aumentar a produção de seu modelo e superar os defeitos do passado.

“Temos muita sorte de que isso não tenha terminado em algo mais trágico”, disse Jennifer Homendy, chefe do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, em entrevista coletiva em Portland, Oregon, no sábado. “Determinamos agora, com base na nossa definição de danos substanciais, que se trata de um acidente, não de um incidente.”

Apenas duas companhias aéreas dos EUA operam o modelo 737 Max 9: a United, com 79, e Alaska Air, com 65. A Alaska disse na noite de sábado que estava removendo novamente 18 aviões 737 Max 9 que já haviam retornado ao serviço com base em manutenção recente, e disse que iria aguarde detalhes do trabalho adicional exigido pela FAA.

A empresa não tinha certeza do que mais seria necessário antes de adicionar os aviões de volta à sua frota e disse que espera que as interrupções nas viagens durem até o meio da semana.

