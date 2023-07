A- A+

Redes Sociais Suspenso pelo Twitter, perfil que rastreia jato de Elon Musk abre conta no Threads ElonJet foi impedido de fazer publicações no aplicativo poucos meses após bilionário comprar a rede social

Suspenso pelo Twitter em dezembro do ano passado, um perfil que rastreia a localização do jato do bilionário Elon Musk, que comprou o aplicativo em outubro de 2022, abriu uma conta no Threads, nova aposta da Meta para rivalizar com a rede social. O primeiro post do @elonmusksjet foi feito nesta quinta-feira (6), data em que o Threads foi lançado.

"ElonJet chegou a Threads!", diz a publicação do perfil, que conta com 24 mil seguidores. A conta, administrada pelo americano Jack Sweeney, rastreia a localização do jato particular do bilionário através de dados públicos.

Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões no final de outubro. Em dezembro, Sweeney relatou ter sido bloqueado pela rede social. Ao tentar entrar no aplicativo, ele relatou ter recebido a seguinte mensagem: “Sua conta está permanentemente suspensa. Após uma análise cuidadosa, determinamos que sua conta violou as regras do Twitter. Sua conta está permanentemente em modo somente leitura.”

"Lembra quando Elon disse que iria me processar. Apenas outra ameaça vazia", disse Sweeney, nesta sexta-feira, em seu perfil pessoal na rede da Meta.

Jovem recusou oferta de Musk para encerrar conta

Sweeney, de 20 anos, recusou uma oferta de US$ 5 mil do CEO da Tesla em 2021 para fechar sua conta de bot e rebateu com uma contraproposta para aumentar o pagamento para US$ 50 mil. Musk fez várias tentativas de contatá-lo para pedir para desligá-lo, disse Sweeney.

No mês passado, Musk disse em um tweet que seu compromisso com a liberdade de expressão “estende-se até mesmo a não banir a conta que segue meu avião, mesmo que isso seja um risco direto à segurança pessoal”.

Sweeney opera outras contas automatizadas por meio de uma empresa chamada Ground Control, incluindo contas que seguem jatos de celebridades e uma que pretende rastrear aviões usados pelo presidente russo, Vladimir Putin, e outros funcionários do governo.

Veja também

Guerra Decisão dos EUA de fornecer bombas de fragmentação à Ucrânia é 'ato de desespero', diz Rússia