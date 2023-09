A- A+

Gravidez Biógrafo de Suzane von Richthofen revela que ela está grávida e divulga o nome do pai do bebê Suzane foi presa, em 2002, pelo assassinato dos pais e deixou a prisão em janeiro deste ano

Condenada pelo assassinato dos seus pais Marísia e Manfred von Richthofen, a brasileira Suzane von Richthofen, de 40 anos, está gravida de 14 semanas da sua primeira filha, segundo biógrafo. Suzane deixou a prisão após a justiça liberar progressão de pena em regime aberto.

Ulisses Campbell, autor da biografia "Suzane: Assassina e Manipuladora", confirmou que ela está grávida de uma menina. Ainda de acordo com Campbell, o pai da criança seria Felipe Zecchini Muniz, um médico de 40 anos.

Suzane e Felipe teriam se conhecido pela internet, eles estão morando juntos, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

Prisão

Suzane von Richthofen foi presa, em 2002, pelo assassinato dos pais e deixou a prisão em janeiro deste ano. Na época, a jovem foi condenada a 39 anos de prisão.

Rejeição

Felipe Zecchini já tem duas crianças de um casamento anterior. Segundo o portal Metrópoles, a ex-mulher do profissional de saúde não gostou da notícia do novo relacionamento de Felipe com Suzane. Ainda de acordo com a mulher, ela não deseja que "as crianças convivam com uma mulher que matou os pais na calada da noite".

O relacionamento com Suzane também é rejeitado pelo pai do médico.

