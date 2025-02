Sylvester Stallone revelou como dietas extremas o fizeram esquecer seu número de telefone

A- A+

O ator Sylvester Stallone ganhou reconhecimento ao interpretar Rocky Balboa pela primeira vez, em 1976. A história conta a busca pelo sonho americano de um ítalo-americano que se dedica a cobrar empréstimos para um agiota na Filadélfia. Embora tenha talento para o boxe, falta-lhe motivação, que encontra ao receber a oportunidade de lutar pelo título dos pesos pesados e pelo amor de uma mulher.

O ator não só é disciplinado em cada projeto que faz nas telonas, mas também trabalha muito para que tudo dê certo, principalmente quando se trata de interpretar um lutador.

Naquela época, ele se submetia a uma dieta rigorosa, tão extrema que causava problemas de memória. Depois do grande sucesso da primeira parcela, para a segunda e terceira teve um treinamento ainda mais rigoroso, já que teve que continuar defendendo o título dos pesos pesados.

Em entrevista ao jornal americano The Wall Street Journal, Stallone revelou que passou por um treinamento duro e uma alimentação rigorosa para dar vida novamente a "Rocky" no terceiro filme. Seu regime foi tão drástico que ele até esqueceu o número do celular.

Esta foi a dieta rigorosa que ele teve que seguir para o papel de "Rocky"

"Sou um bebedor de café, mas me dá refluxo, então tenho que reduzir. Eu costumava beber cerca de 10 xícaras por dia. Na verdade, eu costumava beber cerca de 25 xícaras por dia quando gravava'Rocky 3', disse ao The Wall Street Journal.



"Todo o meu café da manhã poderia consistir em dois pequenos biscoitos de aveia feitos com arroz integral e 10 xícaras de café, porque eu queria manter minha gordura corporal em 2,8%", acrescentou.

Mas o que Stallone nunca imaginou é que sua bebida preferida, o café, iria lhe trazer problemas, além da má alimentação que estava tendo e tudo para exibir seu corpo perfeito.

"Esqueci meu número de telefone. Só comi atum. Minha memória foi destruída, desapareceu completamente. Teve todos os tipos de efeitos físicos debilitantes. Mas foi pela causa", contou.

Embora tenha alcançado seu objetivo e perdido os 13 quilos que tanto desejava, esse hábito quase o fez perder completamente a memória, o que o fez refletir.

Existem vários filmes que ele fez depois de "Rocky", mas ele não falou sobre as dietas que utilizou no preparo de cada personagem. Embora seja verdade que muitos continuam a se lembrar dele não só pelo grande lutador que se tornou, mas também porque o filme marcou várias gerações.

