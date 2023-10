T4: o que é, para que serve e qual o valor normal

A- A+

O T4, também chamado de tiroxina, é um dos principais hormônios produzidos pela glândula tireoide e atua na regulação de diferentes mecanismos do corpo humano. Seus níveis podem ser medidos por meio de exames de sangue laboratoriais. A produção do T4 acima do normal, ou abaixo, é associada a problemas de saúde como o hipertireoidismo e o hipotreoidismo.

O que é T4?

T4 é a sigla para tiroxina, que também é conhecida como tetraiodotironina. É um dos principais hormônios produzidos pela tireoide, uma glândula em formato de borboleta que fica no pescoço. Sua produção é estimulada pela hipófise por meio de outro hormônio chamado de hormônio estimulador da tireoide (TSH).

Para que serve T4?

O T4 é uma forma menos ativa, mas quando liberado na corrente sanguínea se converte em T3 – outro hormônio da tireoide. Ele, por sua vez, tem receptores em diversos tecidos do corpo humano, incluindo no fígado, nos rins, nos músculos do coração, no sistema nervoso central, entre muitos outros, explica a Sociedade de Endocrinologia do Reino Unido.



Com isso, o hormônio interfere no crescimento de crianças e adolescentes, na regulação da pressão arterial, no ritmo em que o corpo queima as calorias (e consequentemente no peso), na frequência cardíaca, na temperatura corporal, na digestão, no desenvolvimento cerebral, na memória, no humor, na concentração, no ciclo menstrual, entre muitos outros mecanismos.

O que é T4 no exame de sangue?

Existem dois exames laboratoriais que medem os níveis de T4 no sangue: o T4 total e o T4 livre. Isso porque grande parte do T4 liberado pela tireoide se liga a proteínas de transporte, como a TBG e a albumina. Porém, essa parcela é inócua, ou seja, não é utilizada pelos órgãos e tecidos.

O exame T4 total engloba todas a quantidade do hormônio na corrente sanguínea, inclusive a que não vai atuar no organismo. Já o exame de T4 livre mede apenas a fração que não está ligada às proteínas de transporte, ou seja, que é ativa e vai afetar o funcionamento do corpo. Por isso, costuma ser a mais analisada pelos médicos.

Precisa de jejum para exame de T4?

Sim, é aconselhável um jejum de ao menos 4 horas antes do exame de T4.

Qual o valor normal do T4?

Os valores de referência do T4 variam de acordo com cada laboratório e profissional. Em média, para um adulto saudável, resultados entre 0.7 e 1.8 ng/dl de T4 livre são considerados dentro do normal.

Quando o T4 é considerado alto?

Os valores de T4 variam a depender do laboratório e da interpretação do profissional que vai avaliar os resultados do exame. Porém, valores de T4 livre acima de 1.8 ng/dl costumam ser mais altos que o comum.

Quando o T4 é considerado baixo?

Os valores de T4 variam a depender do laboratório e da interpretação do profissional que vai avaliar os resultados do exame. Porém, valores de T4 livre abaixo de 0.7 ng/dl costumam ser mais baixos que o comum.

O que é o T4 alto?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), quando a tireoide passa a produzir mais T4 que o normal, o indivíduo pode ter um aumento no volume da glândula, o que é conhecido como bócio.

Isso pode acontecer devido à doença de hipertireoidismo, doença de Graves (distúrbio autoimune), tireoidite (conjunto de doenças inflamatórias que afetam a tireoide), ingestão excessiva de iodo, câncer na tireoide, entre outros diagnósticos.

É importante lembrar que o resultado do exame laboratorial não deve ser interpretado sozinho pelo paciente, mas sim ser analisado por um médico junto a fatores como a presença ou não de sintomas e os níveis de outros hormônios associados à tireoide, como o TSH e o T3. Apenas o profissional especializado poderá fazer o devido diagnóstico.

Quais os sintomas de T4 alto?

Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), nos quadros de excesso da produção do T4 os mecanismos do corpo humano passam a funcionar de forma acelerada. Alguns sintomas do T4 alto são:

Taquicardia (aceleração dos batimentos cardíacos);

Irregularidade no ritmo cardíaco, especialmente nos acima de 60 anos;

Nervosismo, ansiedade e irritação excessivos;

Intolerância a temperaturas quentes e aumento da sudorese;

Queda de cabelo;

Perda de peso significativa, sem explicação;

Dificuldade para dormir;

Ciclo menstrual irregular.

O que é o T4 baixo?

Quando a tireoide passa a produzir menos T4 que o normal, o indivíduo também pode apresentar um aumento no volume da glândula, conhecido como bócio. Nesse caso, a diminuição pode ser causada pela doença de hipotireoidismo, baixa ingestão de iodo, doença de Hashimoto (distúrbio autoimune), entre outros.

O quadro pode ser perigoso já que os hormônios são essenciais para o desenvolvimento físico e mental. Por isso, recém-nascidos, bebês, crianças e adolescentes com uma disfunção não tratada na produção de T4 podem ter o seu crescimento afetado.

É importante lembrar que o resultado do exame laboratorial não deve ser interpretado sozinho pelo paciente, mas sim ser analisado por um médico junto a fatores como a presença ou não de sintomas e os níveis de outros hormônios associados à tireoide, como o TSH e o T3. Apenas o profissional especializado poderá fazer o devido diagnóstico.

Quais os sintomas de T4 baixo?

Quando a produção do T4 é abaixo do ideal, os mecanismos do corpo passam a funcionar de forma mais lenta, segundo a SBEM. Alguns sintomas de T4 baixo são:

Depressão;

Desaceleração dos batimentos cardíacos;

Diminuição da memória;

Fadiga excessiva;

Intolerância a temperaturas baixas;

Dores musculares;

Sonolência excessiva;

Pele ressecada e unhas fracas;

Ciclo menstrual irregular;

Queda de cabelo;

Ganho de peso significativo sem explicação;

Perda de apetite.

Fontes: Sociedade de Endocrinologia dos Estados Unidos; Sociedade de Endocrinologia do Reino Unido; Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM); Universidade da Califórnia (UCLA); Cleveland Clinic; Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH); Labi Exames; e Rede D’Or.

