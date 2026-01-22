A- A+

Carnaval 2026 "Tá todo mundo aqui" é o tema do Carnaval de Olinda 2026 De acordo com a gestão, a escolha do tema do Carnaval 2026 faz referência às ruas cheias, aos encontros espontâneos e à mistura de estilos e ritmo

O Carnaval de Olinda em 2026 decidiu assumir o que sempre foi sua maior marca e torná-lo tema do Carnaval deste ano: “Tá todo mundo aqui!” faz referência às ruas cheias, aos encontro espontâneos e a mistura de estilos e ritmo.

Tradicionalmente democrático e aberto, o Carnaval olindense transforma a cidade em um grande espaço coletivo, onde não há distinções. De acordo com a gestão, essa é a proposta do tema, reafirmar a vocação popular e coletiva do Carnaval da cidade, transformando mais uma vez as ladeiras do Sítio Histórico em palco aberto para moradores, visitantes, blocos, troças e manifestações culturais de todas as origens.

A identidade visual deste ano foi criada pelo artista olindense Ayodê, que desenvolveu uma obra marcada por personagens oníricos e vibrantes, resultado da mistura livre entre elementos tradicionais do Carnaval e novas ideias visuais.

Carnaval 2026

Inspirado pelo manguebeat, movimento que atravessa sua trajetória artística, o artista propõe uma leitura sensorial da festa, tratando o carnaval menos como um conjunto de símbolos organizados e mais como uma experiência emocional.

“São personagens que misturam lembrança e fantasia, que entendem o Carnaval mais como uma emoção, uma sensação, do que como um checklist de elementos”, explica Ayodê.

Ao unir tradição, contemporaneidade e memória afetiva, a identidade visual reforça o convite lançado pelo tema: o Carnaval de Olinda 2026 é um chamado para que todos se reencontrem na Marim dos Caetés e celebrem, juntos, um dos carnavais mais autênticos e reconhecidos do mundo.

Ayodê

Ayodê França é artista visual multifacetado, nascido no Recife e criado em Peixinhos, bairro de Olinda. Formado em Design pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), transita por diversas linguagens, como ilustração, design gráfico, tatuagem e realização audiovisual.

Seu trabalho é marcado por cores intensas e forte expressividade, com referências que vão dos quadrinhos americanos dos anos 1980 e 1990 à animação japonesa, passando pela poesia moderna, o grafite e a pixação, sem deixar de lado manifestações tradicionais da cultura popular pernambucana, como o maracatu, o cavalo marinho e o manguebeat.

Carnaval de Olinda

A relação do artista com o Carnaval de Olinda é profunda e atravessa sua própria história de vida. Criado nos bairros populares da cidade, Ayodê circulou desde cedo por diferentes territórios, do subúrbio ao Sítio Histórico, construindo uma memória afetiva ligada às ruas, aos personagens e aos sons da festa.

“Minhas lembranças mais antigas do Carnaval de rua são de quando eu tinha quatro ou cinco anos: os papangus com suas castanholas, as la ursas pedindo dinheiro nas portas das casas, o som dos sinos dos caboclos de lança chamando todo mundo para a rua. As orquestras de frevo surgiam, passavam pela gente sem pedir licença e iam embora do mesmo jeito”, relembra.

Hoje, aos 41 anos, Ayodê afirma já ter participado de mais de 30 carnavais nas ladeiras de Olinda. “E não pretendo deixar de participar nunca na vida”, ressaltou o artista.

