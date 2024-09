Tabata Amaral aciona a Justiça por crime de injúria eleitoral

A- A+

A deputada federal Tabata Amaral (PSB), candidata a prefeita de São Paulo, acionou a Justiça contra a publicação de deepfakes nas redes sociais que a expõem em poses de cunho sexual. Deepfake é uma técnica de inteligência artificial para a manipulação de imagens, vídeos e áudios.

Nas montagens, o rosto da candidata do PSB foi sobreposto a uma imagem de uma criadora de conteúdo adulto. Nas redes sociais, perfis compartilharam a peça como se a fotografia fosse autêntica e produzida pela parlamentar.

Na queixa-crime, obtida pelo Estadão, a defesa de Tabata acusa o crime de injúria eleitoral e pede o oferecimento da denúncia contra os responsáveis pelas postagens, que ainda não foram identificados. Caso o promotor não considere o ofereciumento da denúncia neste momento, a defesa da parlamentar requer a instauração de um inquérito policial que apure os fatos, que envolvem a criação e disseminação de conteúdo difamatório contra a candidata.

O documento ainda pede que os provedores envolvidos, incluindo X (antigo Twitter) e o fórum Outer Space, sejam notificados para fornecer os registros de acesso que permitam identificar os usuários que postaram as montagens.

A reportagem constatou que o material de cunho sexual com o rosto de Tabata Amaral possui registros de circulação na internet desde os primeiros meses de 2024, voltando à tona na primeira semana de setembro. Como mostrou o projeto Comprova, desde o início do mês, as publicações com a montagem no X (antigo Twitter) somaram quase 200 mil visualizações até quinta-feira, 12 de setembro.

Procurada pelo Estadão, a assessoria da candidata confirmou que protocolou a queixa-crime na tarde dessa sexta.

