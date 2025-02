Tabira: multidão cerca delegacia após prisão de casal que matou menino de 2 anos

A- A+

A revolta tomou conta da população de Tabira, no Sertão de Pernambuco, após a prisão do casal que torturou e matou o menino Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, na noite dessa terça-feira (19).

Uma multidão cercou a delegacia da cidade. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram um grande número de pessoas em torno do local.

Na chegada da viatura da Polícia Militar à unidade policial, alguns populares arrancaram o homem, identificado como Antônio Lopes Severo, do carro e começaram a espancá-lo no meio da rua.

A Polícia Civil informou que Antônio Lopes Severo foi socorrido para uma unidade hospitalar de Afogados da Ingazeira, no Sertão, mas não resistiu e morreu.

A outra suspeita do crime, Giselda da Silva Andrade, também foi presa. A reportagem aguarda retorno do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) com informações sobre a audiência de custódia dela.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o linchamento e identificar quem participou da ação. "A conduta do policiamento também será apurada. Ressaltamos que as diligências seguem para a total elucidação do crime contra o menor de idade", disse a corporação.

