Tabira: polícia abre inquérito para identificar autores de linchamento de suspeito de matar menino

A Polícia Civil de Pernambuco abriu inquérito para identificar quem participou do linchamento de Antônio Lopes Severo, suspeito de matar o menino Arthur Ramos do Nascimento, em Tabira, no Sertão do Estado.

Antônio Lopes Severo foi arrancado da viatura em que estava sendo conduzido sob custódia após ser preso na zona rural de Carnaíba, também no Sertão.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento. Alguns populares tiram o homem da viatura à força, o jogam no chão e começam a espancá-lo, com chutes e murros.

"A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o linchamento e identificar quem participou da ação", disse a corporação.

Socorrido para um hospital de Afogados da Ingazeira, no Sertão, Antônio Lopes Severo não resistiu e morreu.

A conduta do policiamento também será apurada pela polícia, que segue em diligências para a total elucidação do crime.

Além de Antônio Lopes Severo, também foi presa Giselda da Silva Andrade, a outra suspeita de matar o menino Arthur.

Arthur Ramos do Nascimento foi deixado pela mãe aos cuidados do casal suspeito de cometer o crime. Segundo as primeiras informações, ela não teria envolvimento no assassinato do menino e não estava em Tabira, mas em outro estado.

