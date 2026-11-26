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NATAL Com opções a partir de R$ 10, loja de Natal do Tacaruna Social gera renda para 50 mulheres Loja ficará aberta até 27 de dezembro no 2º piso do centro comercial

Mulheres de comunidades do entorno do Shopping Tacaruna, localizado no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, encontraram uma oportunidade de geração de renda neste fim de ano.

Por meio da Loja de Natal Tacaruna Social, elas comercializam mais 3 mil peças produzidas artesanalmente em oficinas promovidas pelo projeto ao longo do ano.

“Para muitas delas, a venda dos produtos funciona como uma espécie de poupança. Elas passam o ano produzindo as peças e já fazem planos para o dinheiro que vão receber no Natal. É uma renda extra que ajuda a realizar desejos e conquistar coisas importantes para elas”, destaca a superintendente do Tacaruna, Sandra Arruda.

Com opções a partir de R$ 10, a loja ficará aberta até 27 de dezembro no 2º piso do Shopping Tacaruna. Entre os trabalhos, é possível encontrar artigos de decoração para o lar e enfeites natalinos.

Além dos produrtos artesanais, a loja do Tacaruna Social abre espaço para parceiros, comercializando produtos institucionais para manutenção das suas atividades.

É possível encontrar itens do Imip, Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), Instituto Dom Helder Câmara (IDHC), Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC), Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE), Grupo Associados de Produção Artesanal de Pernambuco (GRAPA-PE), Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente (AACA) e Tapeçaria Timbi.

Loja ficará aberta até 27 de dezembro no 2º piso do centro comercial | Foto: Shopping Tacaruna/Divulgação

Tacaruna Social

O Tacaruna Social é um projeto de capacitação e geração de renda, mantido pelo Shopping Tacaruna, que oferece oficinas artesanais e apoio educacional para moradores de comunidades vizinhas ao centro comercial.

O projeto também abre espaços sazonais, dentro do próprio shopping, como a Loja de Natal, para a exposição e comercialização dos produtos confeccionados nas oficinas.

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