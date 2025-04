Tagle: conhecido como 'Francisco asiático', cardeal filipino é um dos mais cotados para papa

A- A+

Com a morte do Papa Francisco, nesta segunda-feira, a Igreja Católica dará início nas próximas semanas ao processo de escolha de seu novo líder, o ritual conhecido como conclave. Entre os nomes mais cotados para assumir o pontificado está o do cardeal filipino Luis Antonio Tagle.

Tagle tem 67 anos, é um dos pró-prefeitos do Dicastério para a Evangelização e arcebispo emérito de Manila, nas Filipinas, onde nasceu em 21 de junho de 1957. Foi nomeado cardeal em 2012 pelo Papa Bento XVI.

Conhecido por seu compromisso com a justiça social, o combate à pobreza e a defesa dos direitos humanos, o filipino foi presidente da Caritas Internacional, organização humanitária da Igreja Católica, e já foi considerado um dos “favoritos” de Francisco.

Tagle é visto como um forte nome para dar continuidade às reformas progressistas iniciadas pelo Papa, sendo conhecido até mesmo como “Francisco asático” devido à postura semelhante à do Pontífice. Caso seja escolhido, será o primeiro Santo Padre asiático da história.

Quando jovem, depois de deixar a escola, Tagle entrou no Seminário Interdiocesano de São José, em Manila, administrado pelos jesuítas. Na época, também estudou Filosofia, na Universidade Ateneo de Manila, e Teologia, na Escola de Teologia Loyola.

Tornou-se sacerdote em 27 de fevereiro de 1982. Em 1985, foi enviado para estudar Teologia Sistemática na Universidade Católica da América em Washington, nos Estados Unidos, onde também completou um doutorado em 1991. Em dezembro de 2001, foi ordenado bispo.

Em 2011, Tagle foi nomeado arcebispo de Manila e, em 2015, presidente da Caritas Internacional. O cardeal filipino chegou a participar do conclave que escolheu o Papa Francisco, em 2013. Embora já tivesse destaque na época, era considerado muito novo para assumir o pontificado, com menos de 60 anos.

Em 2019, Francisco chamou Tagle para residir em Roma como prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos. Após a reestruturação da congregação, ele foi anunciado como um dos pró-prefeitos do Dicastério para a Evangelização. Em 2020, o Papa elevou Tagle à Ordem dos Bispos, indicando seu favoritismo.

Desde a confirmação da morte do Papa, o cardeal filipino surgiu como um dos principais nomes para sucedê-lo. Nas casas de apostas, por exemplo, é tido como um dos favoritos, segundo o agregador OddsChecker, que compara apostas de diferentes sites.

O conclave, ritual que decidirá o próximo Pontífice, terá início no prazo de 15 a 20 dias do falecimento de Francisco. O período é estabelecido para esperar a chegada de todos os cardeais eleitores que compõem o chamado Colégio Cardinalício.

Todos os membros do grupo são candidatos a assumir o pontificado, mas apenas aqueles abaixo de 80 anos podem votar. O Brasil tem 8 cardeais no Colégio, 7 votantes. Para ser escolhido, um nome precisa alcançar dois terços dos 135 cardeais com direito a voto.

