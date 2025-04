A- A+

Tailândia será capaz de negociar tarifas com os EUA, diz ministro de Comércio O ministro do Comércio também disse que a Tailândia manterá boas relações tanto com os EUA quanto com a China

A Tailândia eventualmente será capaz de negociar tarifas e obter os maiores benefícios possíveis de sua relação comercial com os Estados Unidos, disse nesta sexta-feira o ministro do Comércio do país, Pichai Naripthaphan, acrescentando que espera que as duas partes não demorem para chegar a um acordo.

As negociações estavam programadas para começar nesta semana, mas foram adiadas porque Washington pediu a Bangcoc para revisar questões como sua estrutura tarifária, de acordo com o primeiro-ministro Paetongtarn Shinawatra.

Ao comentar o crescimento anualizado de 15% das exportações tailandesas no primeiro trimestre, Naripthaphan prometeu que elas irão cumprir ou até superar as metas para este ano, de aumento de 2% a 3%.

O ministro do Comércio também disse que a Tailândia manterá boas relações tanto com os EUA quanto com a China.

A economia tailandesa, a segunda maior do Sudeste Asiático, está entre as mais afetadas pela política tarifária do presidente Donald Trump.

Os produtos do país enfrentarão uma taxa de 36% para entrar nos EUA se não for negociada uma redução antes do fim da pausa de 90 dias na aplicação das chamadas "tarifas recíprocas", em julho.

Os EUA foram o maior mercado de exportação da Tailândia no ano passado, com remessas de US$ 55 bilhões, de acordo com informações da Reuters.

