Taipei 101: entenda como arranha-céu de 508 metros de altura resistiu ao terremoto em Taiwan

Taiwan foi atingida por um forte terremoto com magnitude superior a 7 graus na madrugada desta quarta-feira (3), e as imagens de edifícios envergados e gravemente abalados pelos tremores assustaram internautas. Muitos se perguntaram como um dos prédios mais icônicos do país, o Taipei 101, arranha-céu de 508 metros de altura e 101 andares, seguiu de pé: foi tudo graças a um engenhoso sistema de amortecimento.

O país está localizado em uma zona sísmica, e grandes terremotos são cíclicos. Levando isso em conta, o prédio foi projetado com uma estrutura robusta e amortecedor de massa capaz de resistir a terremotos de até magnitude 7 na escala Richter, assim como tufões, que também são comuns na região.

Suspenso do 92º ao 87º andar está o amortecedor de aço, que pesa 660 toneladas e tem um diâmetro de 5,4 metros no centro do prédio. Cabos mantêm a esfera de aço suspensa, enquanto barras de barras de tensão com bombas hidráulicas garantem que o pêndulo fique preso à base da edificação.

Em situações de emergência como a desta quarta-feira, o balanço do amortecedor contrário ao movimento provocado pelo terremoto neutraliza balanços extremos que poderiam prejudicar a estrutura do arranha-céu. Ou seja, se o prédio mover em uma direção, o amortecedor faz o mesmo na direção oposta para estabilizar e eliminar qualquer vibração.

Além do amortecedor, a C.Y. Lee & Partners, empresa de arquitetura local, desenhou o prédio com um sistema de sistema de núcleo e contraventamento — uma estrutura auxiliar, onde barras são colocadas para impedir a movimentação e deslocamento horizontal e vertical — com 16 colunas de aço e 8 super colunas preenchidas com concreto no perímetro do edifício.

Todas as colunas são preenchidas com concreto armado até o andar 62. A cada oito andares, enormes treliças de contraventamento de aço conectam as colunas no núcleo às super colunas no perímetro.

Durante a construção da torre de escritórios, em maio de 2002, um terremoto de magnitude 6,8 abalou Taipei, derrubando duas gruas de construção e matando cinco pessoas. Apesar do acidente, o prédio não foi danificado e a obra foi finalizada. Já em 2004, 2019 e 2022 — anos em que Taiwan foi atingida por tremores —, o prédio foi posto à prova e passou no teste, como nesta semana.

O prédio, concluído em 2003, ganhou notoriedade no país e no mundo com seu formato que lembra um caule de bambu. O prédio chegou a ser considerado o mais alto do planeta, até ser destronado pelo Burj Khalifa, em Dubai, com 828 metros, em 2010.

A torre também é equipada com os elevadores mais rápidos do mundo, atingindo uma velocidade de 1.010 metros por minuto. As portas dos elevadores possuem até um mecanismo de vedação de maneira semelhante aos usados em aviões para garantir o máximo conforto do usuário.

