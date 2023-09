Taiwan apresenta primeiro submarino de produção local

A- A+

Taiwan revelou seu primeiro submarino desenvolvido internamente nesta quinta-feira (28). O equipamento, se for bem-sucedido nos testes, representa um grande avanço para Taiwan de modernização de suas forças armadas, na indústria de construção e desenvolvimento naval.

A autoridade local de Taiwan, Tsai Ing-wen, que iniciou o plano quando assumiu o cargo em 2016, apresentou o primeiro dos oito novos submarinos nesta quinta-feira na cidade do sul de Kaohsiung. O submarino é chamado de Hai Kun, o nome de um tipo de peixe lendário encontrado na literatura chinesa, chamado Kun. Hai significa "mar", em chinês.

"No passado, um submarino desenvolvido internamente era considerado uma tarefa impossível. Mas, hoje, um submarino projetado e fabricado pelo povo de nosso país está diante de nossos olhos", disse Tsai, segundo a Reuters, acrescentando que ele desempenhará um papel importante no fortalecimento das capacidades de "guerra assimétrica" da marinha.

"Mesmo que haja riscos e não importa quantos desafios haja, Taiwan deve dar esse passo e permitir que a política de defesa nacional autossuficiente cresça e floresça em nossa terra", disse Tsai, ficando na frente do navio, chamado Narwhal.

Tsai disse ainda que o Narwhal entrará em serviço em 2025, se juntando a dois submarinos existentes comprados da Holanda na década de 1980. O programa de submarinos nacionais contou com a expertise e tecnologia de vários países - uma conquista para Taiwan diplomaticamente isolada.

Falando com repórteres em Taipei, a autoridade que conduz as relações exteriores de Taiwan, Joseph Wu, afirmou que, diante de uma ameaça crescente das táticas de pressão militar da "zona cinzenta" da China perto da ilha com atividades aéreas e navais, Taiwan precisou fortalecer suas defesas.

"Ter um novo submarino é uma dessas estratégias. Para quem questiona a estratégia de submarinos de Taiwan, eu seria um defensor vigoroso para que Taiwan adquira submarinos, pois isso é necessário para evitar a ocorrência de guerra", disse Wu.

Taiwan espera implantar pelo menos dois desses submarinos desenvolvidos internamente até 2027 e possivelmente equipar modelos posteriores com mísseis, disse o chefe do programa neste mês. O primeiro submarino, com um custo de T$ 49,36 bilhões (US$ 1,53 bilhão), usará um sistema de combate da Lockheed Martin Corp (LMT.N) e transportará torpedos pesados Mark 48 fabricados nos EUA.

Ele passará por testes no mar no próximo mês antes da entrega à marinha até o final de 2024. O Almirante Huang Shu-kuang, conselheiro de segurança de Tsai liderando o programa, descreveu os submarinos como um "dissuasor estratégico".

China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas. Pequim considera Taiwan parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso a ilha declare formalmente a independência.

