Taiwan fecha escolas e faz evacuações por aproximação do tufão Krathon

A- A+

Taiwan fechou escolas e escritórios e evacuou moradores nesta quarta-feira (noite de terça, 1º, no Brasil) diante da aproximação do tufão Krathon, que causou temporais e ventos fortes no leste e no sul da ilha.

Com ventos sustentados de 173 km/h e rajadas de 209 km/h, Krathon se aproximava na quarta-feira da ilha e deverá tocar o solo na manhã de quinta-feira, segundo a Administração Climática Central.

O meteorologista Zeng Zhao-zheng disse à AFP que o ciclone perdeu força e era esperado que continuasse se enfraquecendo antes de tocar o solo.

Escritórios e escolas foram fechados em toda a ilha e o Ministério do Interior disse que quase dez mil pessoas foram evacuadas de áreas vulneráveis preventivamente.

O presidente Lai Ching-te advertiu na terça-feira que o tufão poderia causar "danos catastróficos" e urgiu o público a se manter vigilante para a sua chegada.

Veja também

Mundo Presidente chinês diz a Putin estar pronto para 'ampliar' relações bilaterais