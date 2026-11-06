Taiwan fechará escritório em Papua-Nova Guiné e culpa pressão chinesa
Anúncio ocorre após vários meses de disputa
Taiwan anunciou, nesta sexta-feira (6), que fechará seu escritório de representação em Papua-Nova Guiné e retirará seus funcionários, e atribuiu a decisão às pressões da China sobre o país do Pacífico Sul.
"No futuro, destinaremos os recursos pertinentes a países amigos e outras regiões com potencial de cooperação que justifiquem a manutenção do compromisso, a fim de aprofundar ainda mais a cooperação substantiva e ampliar o espaço internacional de Taiwan", declarou o Ministério das Relações Exteriores taiwanês em comunicado.
O anúncio ocorre após vários meses de disputa, desencadeada pela decisão de Papua-Nova Guiné, em julho, de fechar o escritório de Taiwan na capital, Port Moresby, uma medida rejeitada por Taipé.
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A China considera Taiwan parte de seu território e se opõe à participação da ilha, que tem governo próprio, em organizações internacionais e às suas relações diplomáticas.
Assim como muitos outros países, Papua-Nova Guiné mantém relações diplomáticas oficiais com a China, mas havia permitido que Taiwan mantivesse um escritório de representação.
O Ministério das Relações Exteriores taiwanês afirmou nesta sexta-feira (6) que a ilha fechará o escritório de forma "proativa", retirará "todo o pessoal destacado" no local e revisará e ajustará "as relações de cooperação bilateral".