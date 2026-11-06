A- A+

Ásia Taiwan fechará escritório em Papua-Nova Guiné e culpa pressão chinesa Anúncio ocorre após vários meses de disputa

Taiwan anunciou, nesta sexta-feira (6), que fechará seu escritório de representação em Papua-Nova Guiné e retirará seus funcionários, e atribuiu a decisão às pressões da China sobre o país do Pacífico Sul.

"No futuro, destinaremos os recursos pertinentes a países amigos e outras regiões com potencial de cooperação que justifiquem a manutenção do compromisso, a fim de aprofundar ainda mais a cooperação substantiva e ampliar o espaço internacional de Taiwan", declarou o Ministério das Relações Exteriores taiwanês em comunicado.

O anúncio ocorre após vários meses de disputa, desencadeada pela decisão de Papua-Nova Guiné, em julho, de fechar o escritório de Taiwan na capital, Port Moresby, uma medida rejeitada por Taipé.

A China considera Taiwan parte de seu território e se opõe à participação da ilha, que tem governo próprio, em organizações internacionais e às suas relações diplomáticas.

Assim como muitos outros países, Papua-Nova Guiné mantém relações diplomáticas oficiais com a China, mas havia permitido que Taiwan mantivesse um escritório de representação.

O Ministério das Relações Exteriores taiwanês afirmou nesta sexta-feira (6) que a ilha fechará o escritório de forma "proativa", retirará "todo o pessoal destacado" no local e revisará e ajustará "as relações de cooperação bilateral".

Veja também