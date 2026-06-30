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Ásia

Taiwan investiga empresas por suposto contrabando de chips para a China

Operações de busca aconteceram na segunda-feira em 12 locais diferentes, incluindo os escritórios da Super Micro Computer, da Albatron Technology e da Chief Telecom, informou o Ministério Público em um comunicado

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Esta foto divulgada pela Guarda Costeira de Taiwan, tirada em 20 de maio de 2026 e publicada em 21 de maio, mostra paletes de servidores fabricados pela Super Micro Computer apreendidos pelas autoridades taiwanesas em um local não divulgadoEsta foto divulgada pela Guarda Costeira de Taiwan, tirada em 20 de maio de 2026 e publicada em 21 de maio, mostra paletes de servidores fabricados pela Super Micro Computer apreendidos pelas autoridades taiwanesas em um local não divulgado - Foto: Handout / Guarda Costeira De Taiwan / AFP

As autoridades de Taiwan realizaram operações de busca e apreensão nos escritórios de três empresas de tecnologia como parte de uma investigação sobre o possível contrabando de chips da Nvidia para a China, informou o Ministério Público nesta terça-feira (30).

Em maio, o MP taiwanês anunciou uma investigação sobre o suposto envio de servidores de inteligência artificial "de alto padrão" com chips da Nvidia para a China, Macau e Hong Kong, em violação aos controles de exportação dos Estados Unidos.

Nove pessoas estão sendo investigadas por falsificação de documentos para o envio de quase 50 servidores fabricados pela empresa americana Super Micro Computer, informou à AFP Huang Sheng, procurador-chefe do MP de Keelung.

As operações de busca aconteceram na segunda-feira em 12 locais diferentes, incluindo os escritórios da Super Micro Computer, da Albatron Technology e da Chief Telecom, informou o Ministério Público em um comunicado.

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Em plena competição pela liderança no setor de IA, o governo dos Estados Unidos restringe a exportação de seus chips de inteligência artificial mais avançados para a China, em parte por receio de que Pequim utilize a tecnologia para fins militares.

Os chips mais avançados fabricados pela gigante americana Nvidia — a empresa de maior valor do mundo — são usados para treinar e operar sistemas de IA.

Em resposta às restrições de exportação impostas por Washington, a China acelerou os esforços para desenvolver seus próprios chips de IA e deixar de depender do hardware americano.

Chris McGuire, especialista em China e em IA no 'Council on Foreign Relations' (EUA), afirmou que o contrabando de chips é um "problema realmente significativo" em Taiwan e no sudeste da Ásia.

Neste mês, o vice-ministro taiwanês de Assuntos Econômicos, Ho Chin-tsang, declarou que Taiwan e Estados Unidos "trabalharão para implementar nossos objetivos comuns de controle de exportações", mas o governo não revelou mais detalhes.

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