Taiwan irá suspender entregas de itens comerciais destinados aos EUA a partir de 26 de agosto

O País se junta a uma lista de países que estão suspendendo ou limitando entregas de e para os EUA

Bandeira de TaiwanBandeira de Taiwan - Foto: Freepik

O serviço postal nacional de Taiwan, a Chunghwa Post, afirmou nesta segunda-feira, 25, que irá suspender a aceitação e entrega de itens de correio comercial com destino aos EUA a partir da terça-feira, 26, principalmente devido à decisão do governo americano de suspender totalmente a isenção tarifária de minimis para mercadorias de baixo valor em 29 de agosto.

Taiwan se junta a uma lista de países que estão suspendendo ou limitando entregas de e para os EUA, como Índia, Suécia, Dinamarca, Bélgica, Alemanha e Japão, em meio à futura sobretaxas de encomendas.

