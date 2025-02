A- A+

taiwan Taiwan mobiliza forças após China anunciar exercícios militares com "fogo real" O Exército taiwanês respondeu enviando forças marítimas, aéreas e terrestres

Taiwan mobilizou suas forças armadas nesta quarta-feira(26) após a China anunciar exercícios militares com "fogo real" perto da ilha autônoma, disse o Ministério da Defesa de Taiwan, classificando-os como perigosos.

A China enviou 32 aeronaves aos arredores de Taiwan como parte de seus treinamentos militares e anunciou "exercícios com fogo real" em uma área de 40 milhas náuticas (74 km) ao sul da ilha, disse o ministério em um comunicado.

O Exército taiwanês respondeu enviando forças marítimas, aéreas e terrestres para "monitorar, alertar e responder adequadamente", segundo o comunicado.

As forças armadas chinesas "violaram flagrantemente as normas internacionais ao designar unilateralmente uma zona de manobra a 40 milhas náuticas da costa de Kaohsiung e Pingtung, indicando a realização de exercícios com fogo real sem aviso prévio", disse o ministério.

Argumentou que a medida não apenas causa "um alto grau de perigo à segurança dos voos e navios internacionais, mas é uma provocação flagrante à segurança e estabilidade regionais".

Taiwan tem bases navais e aéreas em Kaohsiung e Pingtung.

Nos últimos anos, a China intensificou o envio de aeronaves e navios de guerra para Taiwan para pressionar sua reivindicação de soberania sobre a ilha, algo que Taiwan rejeita.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse que a ação da China "é completamente contrária às suas repetidas afirmações sobre os princípios de 'coexistência pacífica'".

O Ministério das Relações Exteriores de Pequim se recusou a comentar a acusação de Taiwan de que a China criou uma zona de instrução para "treinamento de tiro".

O Ministério da Defesa chinês ainda não respondeu ao pedido de comentários da AFP.

