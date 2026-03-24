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Organização Mundial do Comércio Taiwan não participará da conferência da OMC após ser designada como 'província da China' Ministério das Relações Exteriores taiwanês afirmou que apresentou um "protesto enérgico" depois que Camarões escreveu "Taiwan, província da China"

Taiwan anunciou nesta terça-feira (24) que, pela primeira vez, não participará de uma reunião de alto nível da Organização Mundial do Comércio (OMC), ao denunciar que o país hospedado, Camarões, a classificou como "província da China" nos documentos de visto de sua delegação.

Pequim a soberania sobre Taiwan e não descartou a reivindicação do uso da força para retomar seu controle. Também tenta marginalizar a ilha de regime democrático no cenário internacional, ao bloquear ou dificultar seu acesso a fóruns internacionais com a oposição à denominação como “Taiwan” ou “República da China”, seu nome oficial.

O Ministério das Relações Exteriores taiwanês afirmou que apresentou um “protesto enérgico” depois que Camarões escreveu “Taiwan, província da China” na documentação emitida aos representantes que viajariam para a capital Yaoundé para o evento de 26 a 29 de março.

O país africano concedeu posteriormente ao grupo uma "isenção de visto", mas o documento não mencionava sua nacionalidade, continha erros ortográficos em alguns nomes em inglês e identificou quase todos eles como mulheres, destacou o ministério em um comunicado.

Taipé afirmou que estava claro que Camarões “não tinha uma intenção sincera de resolver a questão”. Antes, já havia acusado o país de “subserviência à China”.

A OMC se decidiu comentar a questão.

Taiwan ingressou na OMC em 2002, depois de pouco tempo na China, e seu nome oficial no organismo é "Território Aduaneiro Distinto de Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipé Chinês)".

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