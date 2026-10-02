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Ásia Taiwan recebe primeiros aviões de combate F-16V fabricados nos Estados Unidos Embora não reconheçam oficialmente as autoridades de Taipé, os EUA são o principal apoiador e fornecedor de armas da ilha, que tem governo, moeda e exército próprios

Taiwan recebeu nesta sexta-feira (2) os dois primeiros aviões de combate F-16V de fabricação americana, no momento em que a ilha democrática, reivindicada pela China, moderniza suas capacidades militares para dissuadir um possível ataque de Pequim.

Embora não reconheçam oficialmente as autoridades de Taipé, os Estados Unidos são o principal apoiador e fornecedor de armas da ilha, que tem governo, moeda e exército próprios.

Porém, o fornecimento de algumas armas críticas desacelerou nos últimos meses, ao mesmo tempo que algumas decisões do presidente Donald Trump provocaram dúvidas sobre o compromisso dos Estados Unidos com Taiwan.

Os caças fabricados pela empresa americana Lockheed Martin pousaram na base aérea de Taiwan em Taitung, na costa sudeste.

O ex-militar da Força Aérea Eric Chan, de 57 anos, afirmou que as aeronaves "desempenharão um papel defensivo muito importante" diante da China. "Precisamos reforçar nossas capacidades de defesa" disse.

O F-16V é um caça polivalente de quarta geração e uma versão consideravelmente aperfeiçoada dos aviões F-16 A/B usados por Taiwan.

Equipado com capacidades mais avançadas de combate, detecção e propulsão, será "uma valiosa incorporação (...) para enfrentar a ameaça militar da China", afirmou Su Tzu-yun, do Instituto de Pesquisa para a Defesa e a Segurança Nacional em Taipé.

A China afirma que Taiwan faz parte de seu território e já ameaçou usar a força para tomar seu controle, motivo pelo qual se opõe à venda de armas dos Estados Unidos à ilha.

Mas a legislação americana obriga o fornecimento de armas a Taiwan para sua defesa.

Neste caso, as duas aeronaves fazem parte de um acordo de 8 bilhões de dólares (41,8 bilhões de reais) por 66 F-16V, aprovado durante o primeiro mandato de Trump e com entrega prevista para este ano.

Taiwan aguarda a aprovação de outro pacote de 14 bilhões de dólares (73 bilhões de reais), mas Trump adiou a assinatura. Ele disse que se trata de "uma ficha de negociação muito boa" na relação com a China.

Os especialistas consideram pouco provável que seja aprovado antes da reunião de cúpula do G20, em dezembro, nos Estados Unidos, onde o presidente chinês, Xi Jinping, e Trump devem se encontrar pela quarta vez este ano.

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