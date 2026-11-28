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Ásia Taiwaneses reelegem o prefeito de Taipé em eleições locais acirradas Governo taiwanês alertou que a China utilizou diversos métodos para tentar influenciar o resultado eleitoral, incluindo táticas de "guerra cognitiva" e "repressão transnacional"

O prefeito de Taipé, Chiang Wan-an, foi reeleito neste sábado (28) após uma disputa acirrada contra seu rival, Puma Shen, um crítico da China, nas eleições locais realizadas em toda a ilha.

A China, que afirma que Taiwan faz parte de seu território e chega a ameaçar o uso da força para assumir o controle, acompanhou com grande interesse a votação na ilha, que possui 23,5 milhões de habitantes.

O governo taiwanês alertou que a China utilizou diversos métodos para tentar influenciar o resultado eleitoral, incluindo táticas de "guerra cognitiva" e "repressão transnacional".

Após uma vitória tranquila há quatro anos, Chiang, de 47 anos e candidato pelo Kuomintang (KMT), o partido mais antigo de Taiwan, que defende uma aproximação com a China, enfrentou Shen, que aos 44 anos buscava se tornar o primeiro prefeito da capital oriundo do Partido Democrático Progressista (PDP) em quase trinta anos.

As últimas pesquisas indicavam que Shen havia reduzido a diferença em relação a Chiang, chegando, inclusive, a ficar ligeiramente à frente.

No entanto, menos de quatro horas após o encerramento da votação, Shen reconheceu sua derrota diante de milhares de apoiadores.

"Já sabemos o resultado: perdi", disse Shen à multidão, confirmando a vitória de Chiang.

Nas 22 cidades e condados desta democracia insular, estavam em jogo cerca de 11.000 cargos, incluindo também os de magistrados.

Após o fim da recontagem, o Kuomintang manteve 11 das 14 cidades e condados que governava, enquanto o PDP, do presidente Lai Ching-te, passou de cinco para dez, ao mesmo tempo que um candidato independente obteve uma vitória.

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