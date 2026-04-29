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Guerra Takaichi diz que navio atravessou com segurança Ormuz e pede reabertura total do Estreito Na rede X, ela disse que o navio atravessou o Estreito nesta quarta e agora segue em direção ao Japão, com três tripulantes a bordo

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou nesta quarta-feira, 29, que um navio de origem japonesa atravessou com segurança o Estreito de Ormuz e saiu do Golfo Pérsico, considerando isso um "desenvolvimento positivo" em meio às preocupações com a segurança marítima.



Na rede X, ela disse que o navio atravessou o Estreito nesta quarta e agora segue em direção ao Japão, com três tripulantes a bordo.

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A primeira-ministra acrescentou que o Japão tem repetidamente pedido para Teerã ajudar a garantir o restabelecimento imediato da navegação livre e segura pelo Estreito de Ormuz para embarcações de todos os países e que ela havia transmitido essa posição diretamente ao presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.



"Nosso país continuará a fazer apelos ao lado iraniano para que os navios japoneses restantes, bem como os de todos os países, possam passar livre e seguramente pelo Estreito de Ormuz", escreveu. A primeira-ministra acrescentou que o Japão tem repetidamente pedido para Teerã ajudar a garantir o restabelecimento imediato da navegação livre e segura pelo Estreito de Ormuz para embarcações de todos os países e que ela havia transmitido essa posição diretamente ao presidente iraniano, Masoud Pezeshkian."Nosso país continuará a fazer apelos ao lado iraniano para que os navios japoneses restantes, bem como os de todos os países, possam passar livre e seguramente pelo Estreito de Ormuz", escreveu.

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